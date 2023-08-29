TCG 18 Mart Denizaltısı Samsun Limanı'nda Ziyarete Açılıyor
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TCG 18 Mart (S-355) denizaltısı, Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılacak. Denizaltı, 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.
TCG 18 Mart (S-355) denizaltısının Samsun Limanı'nda ziyarete açılacağı bildirildi.
Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının TCG 18 Mart (S-355) denizaltısının 30 Ağustos 2023 Çarşamba günü Samsun Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açık olacağı belirtildi.
Denizaltının gün içinde 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebileceği aktarıldı.
Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Yaşam