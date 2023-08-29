TCG 18 Mart Denizaltısı 30 Ağustos'ta Samsun Limanı'nda Halkın Ziyaretine Açılıyor

TCG 18 Mart (S-355) Denizaltısı 30 Ağustos'ta Samsun Limanı'nda halkın ziyaretine açılacak.

Samsun Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz Bölge Komutanlığı Trabzon Deniz Komutanlığı'nın 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri kapsamında, TCG 18 Mart (S-355) Askeri Gemisi'nin 30 Ağustos Çarşamba günü 10.00-12.00 ve 13.30-17.00 saatleri arasında Samsun Limanı'nda vatandaşlarımızın ziyaretine açık olacağı bildirilmiştir" denildi. - SAMSUN