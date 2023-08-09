Tayland'da Asırlık Bufalo Yarışı Kutlamaları

Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik ekim sezonunun başlangıcını kutlamak için düzenlenen bufalo yarışına katılan bir kişi, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

CHONBURİ, 9 Ağustos (Xinhua) -- Tayland'ın doğusundaki Chonburi'de bir grup bufalo yarışçısı, çeltik ekim sezonunun başlangıcını kutlamak için her yıl düzenlenen asırlık Bufalo Yarışı'nda rekabet etti.

Boyunduruğa vurulmuş kükreyen iki bufalo çamurlu arazide dörtnala koşarken, yarışçılar da basit arabalara binerek onları kırbaçlarla pistte sürdü. Binlerce ziyaretçiyi bölgeye çeken festivalin, yerel ekonomiye katkı sağladığı belirtiliyor.

Tayland'ın Chonburi kentinde çeltik ekim sezonunun başlangıcını kutlamak için düzenlenen bufalo yarışına katılan kişiler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Chonburi kentindeki bufalo yarışına katılan bir kişi, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Chonburi kentindeki bufalo yarışına katılan kişiler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Chonburi kentindeki bufalo yarışına katılan kişiler, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)

Tayland'ın Chonburi kentindeki bufalo yarışına katılan bir kişi, 6 Ağustos 2023. (Fotoğraf: Rachen Sageamsak/Xinhua)