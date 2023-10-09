Tavşanlı'da trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Kaza, Durak Mahallesi Kükürtlü kavşağında trafik ışıklarında meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, R.D. idaresindeki pikap Tavşanlı istikametinden Balıkesir istikametine seyir halinde iken çevreyolu caddesi kükürtlü ışıklı kavşağında kırmızı ışıkta bekleyen C.S. idaresindeki otomobile arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü C.S. ve otomobilde yolcu konumunda bulunan A.S. ve G.A.S. yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. - KÜTAHYA