Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi yaralandı
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazada yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, Tavşanlı ilçesi Hanımçeşme Mahallesi Adliye Işıklı kavşakta meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, Ali Y. A. (35) yönetimindeki şehir merkezinden Kütahya istikametine giden 68 KF 928 plakalı güneş paneli yüklü tır ile Bayram D. (79) idaresindeki 16 R 2235 plakalı otomobil çevreyolu adliye kavşağında çarpıştı.
Kazada, otomobil sürücüsü Bayram D. yaralandı. Yaralı sürücü, itfaiye kaza kırım ekibinin araçta sıkıştığı yerden çıkarması ile 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KÜTAHYA