Tavşanlı'da Şiddetli Rüzgar Sonucu Yaya Yoluna Ağaç Devrildi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle yaya yoluna ağaç devrildi. Ağaç, Tavşanlı Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde etkisini gösteren şiddetli rüzgar sebebiyle yaya yoluna ağaç devrildi. Ağaç bulunduğu yerden Tavşanlı Belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Tavşanlı'da rüzgar etkisini gösterdi. Etkisini arttıran rüzgar, Moymul Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde bulunan bir selvi ağacını devirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde devrilen ağaç yaya yolundan kaldırıldı. Bu sırada belediye zabıta trafik ekipleri güvenlik önlemlerini aldı. Yapılan temizlik çalışmalarının ardından yaya yolu kullanıma açıldı. - KÜTAHYA