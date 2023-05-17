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Tavşanlı'da piknik tüpü patladı: 1 ölü

Tavşanlı'da piknik tüpü patladı: 1 ölü

Yaşam Haberleri

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Tavşanlı'da piknik tüpü patladı: 1 ölü

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde meydana gelen piknik tüpünün patlaması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay Tavşanlı ilçesi Beyköy Mahallesi 1. Sokakta sabah saatlerinde meydana geldi. Mutfakta bulunan piknik tüpünün patlaması sonucu evde yalnız yaşayan Cemile Baysal ağır şekilde yaralandı. Komşularının 112'ye haber vermesi sonucu kısa sürede ekipler eve geldi. Ağır yaralı Cemile Baysal 112 Acil tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Cemile Baysal, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Tavşanlı Kütahya Yaşam Haberler

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