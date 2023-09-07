Tavşanlı'da Kaskın Önemi ve Kullanımı Hakkında Bilgilendirme Yapıldı

Tavşanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü tarafından motorlu bisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik kaskın önemi ve kullanımı hakkında bilgilendirme ve denetimler yapıldı. Ayrıca sürücülere el broşürü dağıtımı gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kaskın önemi ve kullanımı hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tavşanlı ilçe Emniyet Müdürlüğü ilçe trafik ekipleri tarafından ilçenin çeşitli yerlerinde motorlubisiklet ve motosiklet sürücülerine yönelik kaskın önemi ve kullanımı ile ilgili bilgilendirme ve denetimler yapıldı. Ayrıca uygulama noktalarında durdurulan sürücülere el broşürü dağıtımı gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin, ilçenin huzurlu ve güvenli trafik akışını sağlamak adına çalışmalarını yürütecekleri bilgisi edinildi. - KÜTAHYA