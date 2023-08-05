Tavşanlı'da Aracın Motoruna Giren Yılan İtfaiye Tarafından Çıkartıldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın motor kısmına giren yaklaşık 2 metrelik yılan, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun uğraşlar sonucunda yılanı güvenli bir şekilde doğal yaşam alanına bıraktı.