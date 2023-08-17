Tavşanlı'da Aile Destek Merkezi açıldı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Aile Destek Merkezi dualarla hizmete açıldı.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından kadınların psikososyal, mesleki ve kişisel gelişimlerine destek olmak amacıyla hayata geçirilen Aile Destek Merkezi dualar eşliğinde Tavşanlı Çukurköy Mahallesinde hizmete açıldı.

Çukurköy Mahallesinde bulunan ve geçmişte Nazmi Sarı İlkokulu olarak kullanılan binada tören düzenlendi. Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belediye Başkan Vekili Naci Erarslan, Cumhuriyet Başsavcısı Hami Can, protokol mensupları ve daire müdürlerinin katıldığı tören saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye gelen Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, merkezin Tavşanlılı hanımlara hayırlı olmasını dileyerek ilk etapta dikiş nakış ve çini sanatına ilişkin kursların başlatıldığını duyurdu.