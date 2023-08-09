Tavşanlı Belediyesi Muharrem Ayı için Geleneksel Aşure Etkinliği Düzenledi

Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak ve birlik beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel aşure etkinliği düzenledi. Belediye aşevinde hazırlanan aşureler, farklı noktalarda vatandaşlara ikram edildi.

Kütahya'nın Tavşanlı Belediyesi tarafından, Muharrem ayının manevi atmosferini yaşatmak ve halk arasında birlik ve beraberliği pekiştirmek amacıyla geleneksel aşure etkinliği düzenlendi.

Belediye Aşevinde kaynatılan kazanlarda hazırlanan aşureler Cumhuriyet Meydanı, Küçük Meydan, Bedesten önü ve Cuma Pazarı'nda vatandaşlara ikram edildi. - KÜTAHYA