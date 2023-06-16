Tatvan kadın eliyle güzelleşiyor

BİTLİS Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından refüjlerde başlatılan çiçeklendirme çalışmaları kadınlar tarafından yürütülüyor.

Tatvan ilçesinde kent estetiğini ön plana çıkarmak ve vatandaşların daha ferah bir şekilde yaşamalarını sağlamak için yürütülen çiçeklendirme çalışmaları devam ediyor. "Daha yaşanabilir bir kent" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Tatvan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan refüjlerde mevsimlik çiçek ekimini gerçekleştiriyor. Kadın işçilerin yoğunlukta olduğunu dile getiren peyzaj yetkilisi Azad Çağan, "Refüj şekillendirme çalışmasında bulunmaktayız. Çalışmamızda her sene ki gibi yine renk cümbüşüyle çiçeklendirme gerçekleştiriyoruz ve bunu da kadınlarımızla yapıyoruz. Kadınlar her yeri güzelleştirdiği gibi şehrimizi de güzelleştiren ve emek veren kadınlarımızla beraber yapıyoruz" dedi.