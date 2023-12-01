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Tatvan'da mercek bulutu görsel şölen sundu

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Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan mercek bulutu görsel şölen sundu. Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Tatvan'da ikinci kez ortaya çıktı. Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak 'Lenticular' şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan'da görsel şölen sundu.

- Tatvan'da mercek bulutu oluştu

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan mercek bulutu görsel şölen sundu.

Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Tatvan'da ikinci kez ortaya çıktı. Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak "Lenticular" şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan'da görsel şölen sundu.

(RGK-HO-MSA-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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