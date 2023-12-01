Haberler ›› Yaşam ›› Tatvan'da mercek bulutu görsel şölen sundu

Tatvan'da mercek bulutu görsel şölen sundu

1 Aralık 2023 00:33 Son Güncelleme: 00:35 Abone Ol

Bitlis'in Tatvan ilçesinde oluşan mercek bulutu görsel şölen sundu. Lenticular (merceksi) bulutlar kümesi olarak bilinen bulutların ilginç görüntüsü Tatvan'da ikinci kez ortaya çıktı. Bazı kesimlerde ufo bulutları olarak da isimlendirilen mercek bulutlar, bilimsel olarak 'Lenticular' şeklinde isimlendiriliyor. Çok nadir olarak gözlemlenen mercek bulutu Tatvan'da görsel şölen sundu.