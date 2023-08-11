Tatvan'da 65 bin metrekare alanda millet bahçesi yapılıyor

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan Belediyesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından 65 bin metrekare alan üzerine millet bahçesi yapılıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından finanse edilen ve TOKİ tarafından ihalesi yapılan millet bahçesinin önümüzdeki aylar içerisinde vatandaşların hizmetine sunulması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarının lojmanlarının bulunduğu alanda yapımı devam eden millet bahçesinin içinde her kesimin faydalanabilmesi için etkinlik alanları oluşturuluyor.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, millet bahçesinin yapımı sırasında doğaya hiçbir şekilde zarar verilmediğini söyledi. Geylani, millet bahçesinin merkezde bulunan 5 mahallenin ortasında bulunduğunu ifade ederek, "Tatvan millet bahçemiz yaklaşık 65 bin metrekarelik bir alan içinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılmakta. Yaklaşık iki ay içinde de tamamlanması hedefleniyor. İçinde futbol, basketbol ve voleybol sahaları da yer alıyor. Yürüyüş yolları, bisiklet yolları ve dinlenme alanları olarak kamelyalar da mevcut. Bu millet bahçemiz, Tatvan merkezde bulunan 5 mahallemizin tam ortasında bulunmakta. Tamamen mahalle içinde bir park olma özelliğini taşımaktadır. Millet bahçemizin yapıldığı alanın çok eskiye dayanan bir geçmişi bulunmakta. Daha önce TCDD lojmanlarının bulunduğu yeşil bir alan olan çam ağaçlarının olduğu güzel bir alandı. Millet bahçesi yapılırken mevcut yapıya zarar vermeden ve doğayı koruyarak bir inşaat gerçekleştirdik. Nasip olursa iki ay içinde de hizmete girmesini hedefliyoruz. Desteklerinden dolayı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımıza çok teşekkür ediyorum. Bitlis ve Tatvan'ımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.