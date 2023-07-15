Tatilde kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı
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Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Ferit Taşçı, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Taşçı'nın cenazesi Mudurnu'da defnedildi.
Tatilde kalp krizi geçiren emekli emniyet müdürü son yolculuğuna uğurlandı
BOLU - Aydın'ın Didim ilçesinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden emekli Emniyet Müdürü Ferit Taşçı, Bolu'nun Mudurnu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.
Aydın'ın Didim ilçesinde tatil yaparken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 1. sınıf emekli Emniyet Müdürü Ferit Taşçı'nın cenazesi cenazesi memleketi Mudurnu ilçesine getirildi. Tarihi Yıldırım Beyazıt Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taşçı'nın naaşı Hacettepe Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı İsmail Tur ve emniyet personeli katıldı. Mudurnu Kaymakamı Fatih Çevik, tabut üzerinden sökülen bayrağı Ferit Taşçı'nın ailesine teslim ederek başsağlığı diledi.
Ferit Taşçı'nın oğlu Özgür Taşçı babasının tabutu başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dualar etti.