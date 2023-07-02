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Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Yaşam Haberleri

Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaşın dönüş yoluna geçmesiyle birlikte, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda ve Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda trafik akıcı şekilde ilerliyor. Trafik ekipleri, trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

KIRIKKALE - Kurban Bayramı tatilinin son gününde dönüş yoluna geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu oluşturdu.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaş, dönüş yoluna geçti. Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik hareketliliği yaşanıyor. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda öğlen saatlerinde başlayan araç trafiği havadan görüntülendi. Kırıkkale- Kayseri D.765 kara yolunda da trafik akıcı şekilde ilerledi.

Trafik ekipleri, bölgedeki trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürdü. Tatil öncesinde de trafiğin aksamaması için kavşaklar geçici olarak araçların geçişine kapatmıştı. Trafik yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Ay - Yaşam

Kurban Bayramı Kırıkkale Kayseri Ankara Yaşam Haberler

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