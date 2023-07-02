Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Kurban Bayramı tatilinin son gününde binlerce vatandaşın dönüş yoluna geçmesiyle birlikte, 43 ilin geçiş güzergahı olan Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor. Ankara-Samsun D.200 kara yolunda ve Kırıkkale-Kayseri D.765 kara yolunda trafik akıcı şekilde ilerliyor. Trafik ekipleri, trafik akışını hızlandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.