Taşma noktasına gelen dere kenarlarına araç parkı yasaklandı
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Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taşma noktasıyla karşı karşıya kalınca vatandaşların dere kenarlarına araç park etmeleri yasaklandı.
- Taşma noktasına gelen dere kenarlarına araç parkı yasaklandı
ZONGULDAK - Zonguldak'ta etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taşma noktasıyla karşı karşıya kalınca vatandaşların dere kenarlarına araç park etmeleri yasaklandı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış kent merkezini etkisi altına aldı.
Sağanak sonrası Acılık, İstasyon ve kent merkezindeki dereler taşma tehlikesi yaşadı. Öte yandan polis ekipleri derelerin taşma tehlikesi nedeniyle araç parklanmalarına izin vermedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam