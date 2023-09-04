Tarsus'ta trafiğe kapalı caddede kaza: Bir kişi yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı caddede yürüyen bir kişi, motosikletli bir kuryenin çarpması sonucu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde trafiğe kapalı caddede yürüyen Yusuf Y. (15), motosikletli bir kuryenin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesindeki trafiğe kapalı olan Yarenlik Alanı'nda meydana geldi. Alanda yürüyen Yusuf Y.'ye o sırada seyir halinde olan motosikletli bir kurye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek sürüklenen Yusuf Y., yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Yusuf Y., ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü ise gözaltına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.