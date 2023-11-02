Tarsus'ta Tadilat Sırasında Çatıdan Düşen İşçi Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir tekstil atölyesinin çatısında çalışan Niyazi Canlı, tadilat sırasında dengesini kaybederek düştü ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde tadilat sırasında tekstil atölyesinin çatısından düşen Niyazi Canlı (28), hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Esenler Mahallesi'nde meydana geldi. Tadilatta olan tekstil atölyesinin çatısında çalışan Niyazi Canlı, dengesini kaybedip yaklaşık 20 metreden düştü. Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Niyazi Canlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bu arada Niyazi Canlı'nın düşme anı, iş yerinin kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.