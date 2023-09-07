Tarsus'ta sulama kanalında mahsur kalan Suriyeli genç kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren Suriyeli genç, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Genç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için sulama kanalına giren yabancı uyruklu bir kişiyi vatandaşlar kurtardı.

Olay, Tarsus ilçesine bağlı Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. 19 yaşındaki Suriyeli uyruklu Ahmet El Muhammed isimli kişi arkadaşları ile birlikte mahalle arasından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına serinlemek için girdi. Bir süre sonra hareket etmeyen gence arkadaşları yardım etmek istedi. Akıntılı suda sürüklenen gençlere çevredeki vatandaşlar ve oradan tesadüfen geçen itfaiye ekipleri müdahale etti.

Sudan çıkarılan ve 112 ekiplerince Hastaneye kaldırılan Suriyeli gencin hayati tehlikesi devam ediyor. - MERSİN