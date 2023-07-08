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Tarsus'ta sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti

Tarsus'ta sulama kanalında boğulan çocuk hayatını kaybetti

Yaşam Haberleri

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Efrahim Kızıltaş, 3 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle Bağlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü. Kızıltaş, çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltaş, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti. Kızıltaş'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde sulama kanalında boğulma tehlikesi geçiren 7 yaşındaki çocuk tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Efrahim Kızıltaş, 3 Temmuz'da henüz belirlenemeyen nedenle Bağlar Mahallesi'ndeki sulama kanalına düştü.

Kızıltaş, çevredeki vatandaşların çalışmasıyla kanaldan çıkarıldı.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen 112 Acil Servis ekiplerince Kızıltaş, Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, yaşam mücadelesini kaybetti.

Kızıltaş'ın cenazesi Tarsus Şehir Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Yaşam

Bağlar Mersin Tarsus Yaşam Haberler

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