Tarsus'ta su tahliye bacasına düşen kişi kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde su tahliye bacasına düşen bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Olay, Pozantı-Tarsus otoyolunda meydana geldi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde su tahliye bacasına düşen kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Otoyol Pozantı-Tarsus istikameti son kaçış rampası bölgesinde içerisinde bulunduğu otomobilin iddiaya göre lastiğinin patlaması nedeniyle durması neticesinde araçtan inen H.K. isimli şahıs yol kenarında yer alan su tahliye bacasından aşağıya düştü. Şahıs olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı ve sağlık ekiplerine teslim edildi. - MERSİN