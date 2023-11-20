Tarsus'ta Şiddetli Yağış ve Fırtına Sonrası Ekipler Harekete Geçti

Tarsus Belediyesi ekipleri, şehir genelinde meydana gelen şiddetli yağış ve fırtına sonrası oluşan hasarlara anında müdahale etti. Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mağduriyet yaşanan bölgelerde çalışmalarını sürdürdü.

Kent genelinde şiddetlenen yağış ve fırtına, Tarsus Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, koordineli bir şekilde çalışarak, mağduriyet yaşanan bölgelere acil müdahalede bulundu.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın koordinasyonu ile ekipler, şehir genelinde meydana gelen çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ani su baskını gibi olumsuz durumlara müdahale etmek amacıyla sabah saatlerine kadar çalıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasar gören bölgelerde anında önlemler alarak, tahribatları ortadan kaldırdı. Kırsal mahallelerde de ekipler gece boyu çalışmalarını sürdürdü.

"EKİPLERİMİZ ANINDA MÜDAHALE ETTİ"

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, "Ekiplerimiz, şiddetli yağışlar sonucunda oluşan hasarları en kısa sürede gidermek için gece boyunca çalıştı. Vatandaşlarımızın mağduriyetini en aza indirmek için tüm birimlerimizle koordineli bir şekilde hareket ettik. Bu zorlu süreçte vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" dedi.