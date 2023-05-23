Tarsus'ta Sağanak; Araçlar Hasar Gördü

MERSİN'in Tarsus ilçesinde gece saatlerinde aniden bastıran sağanak nedeniyle çok sayıda araç su altında kaldı. Sağanağın etkisiyle yıkılan istinat duvarlarının altında kalan araçlarda hasar oluştu.

Tarsus ilçe genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Caddeleri, ara sokakları, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Su altında kalan çok sayıda araç hasar gördü. Sağanağın etkisiyle bazı sitelerin istinat duvarları da çöktü. Duvarların altında kalan araçlar kullanılamaz hale geldi. Sabah saatlerinde sağanak etkisini yitirdi. Belediye ekipleri suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Hasar tespit çalışmaları için de inceleme başlatıldı.