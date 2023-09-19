Tarsus'ta Otoyolda Tırın Kupa Bölümünde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki tırın kupa bölümünde yangın çıktı. Yangında tırın kupa bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay, Pozantı-Tarsus otoyolunda Gülek boğazı yakınlarında B.B.Y'nin sürücülüğünü yaptığı 31 V 5644 çekici, 31 V 5643 dorse plakalı demir yüklü tırın kupa bölümünde elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü aracı güvenlik şeridinde durdurdu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. Aracın kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - MERSİN