Tarsus'ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, Çağlayan Mahallesi Haydar Aliyev Parkı karşısı Şelale Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Nevzat G.'nin (23) kullandığı 33 APA 382 plakalı motosiklet zeminin kaygan olmasından dolayı direksiyon hakimiyeti kaybedilince kaldırıma çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Nevzat G. ile arkasında bulunan Sercan Sarı (25), yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sercan Sarı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN