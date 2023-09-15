Tarsus'ta Mermer Atölyesinde Yangın Çıktı

Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Çiçekli Mahallesinde bulunan bir mermer atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde mermer atölyesinde yangın çıktı.

İlçeye bağlı Çiçekli Mahallesinde İ.T.'ye ait mermer atölyesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekileri durumu itfaiyeye bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. - MERSİN