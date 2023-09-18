Tarsus'ta mahsur kalan köpek ve yavruları kurtarıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde 5 yavrusu ile birlikte uçurumun kenarında mahsur kalan köpek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Tarsus Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkiinden bir köpeğin 5 yavrusu ile birlikte uçurumun kenarında mahsur kaldığı ihbarını alan ekipler, hemen belirtilen yere gitti. Uçurumun kenarında mahsur kalan köpekler, uzun uğraşlar sonucu ekipler tarafından kurtarıldı. Tarsus Köpek Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezinde tedavi altına alınan yavru köpek ve annenin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Köpeklerin kurtarılma sürecini anlatan Tarsus Belediyesi veteriner hekimi Nuri Tehneldere, "Gelen ihbar üzerine Çamalan Mahallesi Alman Mezarlığı mevkiinde bulunan köpeklerin yola ve uçuruma çok yakın olduğu, ayrıca trafik kazası geçirme riski olduğu üzerine yola çıktık. 2 genç yetişkin, 1 yaşlı köpek aldık. Ancak burada en mağdur olan anne ve yavrularıydı. Yavrular çok kötü bir ortamdaydı. Biz ekipçe yoğun bir çaba sonucu yavruları uçurumun kenarından aldık. Toplamda 5 yavru köpek ve annesi, ayrıca 2 genç yetişkin köpek ve bir yaşlı köpeğimizin bakımları burada yapıldı. Yaşlı köpeğimiz dışındaki diğer köpeklerin sahiplendirilmesi için 1 ay sonra herkes buraya gelip sahiplenebilir. Sağlık durumları, huzurları ve keyifleri yerinde" dedi. - MERSİN