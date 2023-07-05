Tarsus'ta koruma altına alınan kerkenez

Tarsus merkeze bağlı Kırklarsırtı Mahallesi'nde bitkin halde bulunan ve yırtıcı bir kuş türü olan kerkenez, Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarsus Doğa Parkı'nda koruma altına alındı.

Kırklarsırtı Mahallesi'nde ağaçlık alanda yerde yatan kerkenezi bitkin halde bulan vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdiler. İtfaiye ekipleri ise söz konusu alana giderek, bitkin haldeki kerkenezi alıp kafes içerisine koyarak, Tarsus Doğa Parkı'nda bulunan veteriner kliniği personellerine teslim ettiler.

GÜNGÖR: "DOĞAYA BIRAKMAK ÜZERE BESLEMELERİMİZİ YAPACAĞIZ"

Tarsus Doğa Parkı Veteriner Sağlık Teknikeri Ümit Güngör, "Kırklarsırtı Mahallesi'nden gelen ihbar üzerine, İtfaiyeci arkadaşlarımızın bize hızlı bir şekilde ulaştırmış olduğu Kerkenezimiz, uzun süre aç ve susuz kalmasından dolayı bitkin bir halde bize ulaştırıldı. Yapmış olduğumuz kontrollerde herhangi bir yaralanma, darbe veya farklı bir bulguya rastlanılmadı. Güzel bir şekilde besledikten sonra, tekrar doğal ortamına bırakmak üzere kısa bir süre misafirimiz olacak" dedi.