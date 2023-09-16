Tarsus'ta Kamyonla Çarpışan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Tarsus Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Nuri Köse (30) yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen kamyonla çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli, motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.