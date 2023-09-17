Tarsus'ta eski yapı evinin duvarı çöktü, 1 çocuk yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir eski yapı evinin duvarı çöktü ve olay sonucunda 1 çocuk yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde eski yapı evin duvarının çökmesi sonucu 1 çocuk yaralandı.

Olay, ilçeye bağlı Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. 1723 Sokak'ta bulunan ve 3 ailenin ikamet ettiği eski yapı evin duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay anında moloz parçalarının çevreye savrulması sonucu B.T. (16) yaralandı. Yaralı çocuk hastaneye götürüldü. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, moloz altında kişi olup olmadığı ile ilgili çalışma yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)