Tarsus'ta Eski Bir Evin Duvarı Çöktü, 1 Çocuk Yaralandı

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir evin duvarı çökerek 1 çocuğun yaralanmasına neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, moloz altında kalan olup olmadığını kontrol etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde eski bir evin duvarının çökmesi neticesinde 1 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Fevziçakmak Mahallesi 1723. Sokak'ta üç ailenin ikamet ettiği eski yapı evin duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Olay anında moloz parçalarının çevreye savrulması neticesinde 6 yaşındaki B.T. yaralandı. Kafasından yaralanan çocuk hastaneye kaldırılırken, olay yerine intikal eden Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri moloz altında kalan olup olmadığını belirlemek için çalışma yaptı. - MERSİN