Tarsus'ta bir kafede çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Mersin'in Tarsus ilçesinde bulunan bir kafede çıkan yangın, maddi hasara yol açtı. Yangın, kafenin mutfak bölümünde çıktı ve diğer noktalara sıçradı. Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü.

Mersin'in Tarsus ilçesinde kafede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Yangın, Yeni Ömerli Mahallesi 4113 Sokak'taki bir kafede çıktı. Alınan bilgiye göre, Şentut Apartmanı altında bulunan kafenin mutfak bölümünde yangın çıktı. Kızartma yapılan bölümde çıkan ve diğer noktalara sıçradı. Yangın her taraf sarması üzerine yangına Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında maddi hasar oluştu. - MERSİN