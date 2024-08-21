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Tarsus'ta Berdan Baraj Gölü'nde Boğulma Olayı

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Mersin'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Baraj Gölü'ne giren bir kişi boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde serinlemek için Berdan Baraj Gölü'ne giren İbrahim Hellem (23), boğuldu.

Olay, gündüz saatlerinde İncirlikuyu Mahallesi sınırlarındaki Berdan Baraj Gölü'nde meydana geldi. Suriye uyruklu İbrahim Hellem, serinlemek için göle girdi. Bir süre yüzen Hellem, ardından suda kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Amirliği bünyesindeki dalgıçlar, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye dalgıç ekiplerinin çalışmasıyla Hellem'in cansız bedenine ulaşıldı. Gölden çıkarılan Hellem'in cesedi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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