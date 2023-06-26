Tarsus'ta 13 yaşındaki çocuk Berdan Nehri'nde boğuldu
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Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısımda suya giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu. İsmet Uğurcan'ın hayatını kaybettiği olayda, çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Tarsus ilçesinde Berdan Nehri'nin denize döküldüğü kısımda suya giren 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, ailesiyle Kulak Mahallesi Yeniboğaz mevkisine pikniğe giden İsmet Uğurcan, Berdan Nehri'nin denize döküldüğü yerden suya girdi.
Bir süre sonra Uğurcan'ın suda hareketsiz durduğunu fark eden ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarılan çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.
Çocuğun cenazesi hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA / Selahattin Özbozkurt - Yaşam