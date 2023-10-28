Tarsus'ta 104 yaşındaki Veli Çiftçi, çocuklara Atatürk sevgisini öğütledi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde Cumhuriyet ile yaşıt Veli Çiftçi, kendisini ziyarete gelen çocuklara "Ne olursa olsun Atatürk'ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin" diyerek öğütler verdiğini söyledi.

İlçeye bağlı Kavaklı Mahallesi'nde oğlu, torunu ve gelini ile birlikte yaşayan Veli Çiftçi, Mustafa Kemal Atatürk'ü Tarsus'a farklı tarihlerde geldiği ziyaretlerde 3 kez gördüğünü söyledi. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında bile aynı heyecanı yaşadığı belirten Veli Çiftçi, kendisini ziyarete gelen çocuklara 'Ne olursa olsun Atatürk'ü sevin ve asla Cumhuriyet'ten vazgeçmeyin' diyerek öğütler verdiğini söyledi. Nüfusa 4 yaş küçük yazdırıldığını, aslında 104 yaşında olduğunu belirten Çiftçi, "İşgal zamanında her tarafımız Fransızlar ve diğer düşmanlar tarafından sarılmıştı. Atatürk buraya gelerek hepsini dışarı attı. Paşa olmasaydı Türkiye ne olurdu. 'Ne olursa olsun Atatürk'ü bırakmayın. Beni ziyaret eden herkese bunu tembih ediyorum. Paşa'yı Tarsus ziyaretlerinde 3 kez görmek nasip oldu" dedi.

Çiftçi'nin gelini Kıymet Çiftçi (70) ise "Babama biz bakıyoruz. Genel sağlık durumu çok iyi. Zaten her zaman gelip muayene ve kontrol ediyorlar. Babam Atatürk'ü 3 sefer gördü. Hala Atatürk'ü anlatırken ağlar. Başta Atatürk'ümüz olmak zere Cumhuriyetimizi kuranlara Allah rahmet eylesin" diye konuştu.