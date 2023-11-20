Tarsus Festivali Esnafı Memnun Etti

Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde bu yıl 'Şahmeran' temasıyla düzenlediği ve 3 gün süren '2. Uluslararası Tarsus Festivali' dolu dolu geçti. Birbirinden değerli konukların yer aldığı söyleşiler ve workshoplara çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterirken, işletmeleri dolup taşan esnafın da yüzü güldü.

Alanında uzman konuklarla workshop, söyleşi ve atölyelerin yanı sıra Tarsus'un her yanını panayır alanına çeviren festivalde, yüzü en çok gülen kesimlerden biri de esnaf oldu. Özellikle Tarsus'un eşsiz lezzetlerini denemek isteyen yüzlerce insan, lokantalarda boş masa bırakmadı.

Büyükşehir'in yapmış olduğu festival sayesinde Tarsus'a hareketlilik geldiğini söyleyen esnaf hem işlerinin açılmasından hem de Tarsus'un uluslararası arenada tanıtılmasından memnuniyet duydular.

KENTE HAREKETLİLİK GETİREN FESTİVALDEN ESNAF MEMNUN KALDI

Tarsus yemeklerinin hem doğu, hem de batı kültüründen etkilendiğini ve kendine has lezzeti olduğunu kaydeden esnaf Hüseyin Yücel Keleşoğlu, Tarsus Festivali'nin bu yönde çok büyük katkısı olduğunu belirterek, "Gastronomi bizim için çok önemli. Vahap Başkanım da Tarsuslu olduğu için, buranın özelliklerini iyi bilir. Böyle bir etkinliği bize ve kente kazandırdığı için mutluyuz" diye konuştu.

Bir başka esnaf Salim Evcimen, festivalin kente hem hareket, hem de heyecan kattığını dile getirerek, "Gelen konuklar yemeklerimizin tadına baktı ve çok iyi oldu. Her zaman yapılması gereken etkinlikler bunlar. Mamulümüzü, fındık lahmacunumuzu ve humusumuzu tanıttık" dedi.

Festival sayesinde işlerinin fazlalaştığını ve festivalin faydasını gördüklerini belirten esnaf Mecit Yavuz ise "Festivallerin olması her zaman iyidir. Kesinlikle bu festivallerin daha çok yapılmasını isterim" ifadelerini kullandı.