Tarsus Doğa Parkı'nda Hayvanlara Buzlu Kokteyl ve Özel Sulama Sistemi

Mersin'de bulunan Tarsus Doğa Parkı'nda hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu kokteyl hazırlanıp, özel sulama sistemi uygulanıyor. Parkta bulunan yapay havuz ve şelalelerin yanı sıra hayvanlara elma, armut, muz gibi meyvelerden oluşan buzlu kokteyller sunuluyor. Bazı hayvanlar ise fıskiye ve su tankeriyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle serinletiliyor.

Mersin'de Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için buzlu kokteyl hazırlanıp, özel sulama sistemi uygulanıyor.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, Tarsus Doğa Parkı ekipleri, yaz aylarında hayvanlara yönelik serinletme uygulamaları yapıyor.

Yaşam alanlarının bir kısmında yapay havuz ve şelaleler bulunan doğa parkında, hayvanların tüketmesi için buzlu kokteyller de hazırlanıyor.

İçerisinde elma, armut, muz, kivi, portakal, havuç, kuru incir, salatalık, marul, ceviz ve fındığın olduğu kokteyllerle doğa parkı sakinlerinin ferahlatılması amaçlanıyor.

Bazı hayvanlar da fıskiye ve su tankeriyle oluşturulan yağmurlama sistemiyle sıcaktan korunuyor.