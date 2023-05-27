Tarsus Belediyesi Engelsiz Tarım Alanı'nda Yenidünya Hasadı Yaptı

Tarsus Belediyesi, Şelale mevkiinde bulunan ve Engelsiz Tarım Alanı'nda Tarımsal Hizmet Müdürlüğü tarafından yetiştirilen yenidünya meyvelerini hasat etti. Tarsus Engelliler Platformu'na bağlı engelli vatandaşlarının katılımıyla 2 ton ürün toplandı. Ürünler tek tek paketlendikten sonra vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın sosyal sorumluluk projelerinden olan Engelsiz Tarım Alanı çerçevesinde; Şelale mevkiinde bulunan tarım alanında Tarsus Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen yenidünya ağaçları meyvelerini verdi.

Tarsus Belediyesi ziraat mühendislerince yetiştirilen ve kontrolleri sağlanan 'yenidünya', diğer adıyla Malta eriği hasadı, Tarsus Engelliler Platformu'na bağlı Tarsus Görme Engelliler Derneği, İşitme Engelliler Derneği, Türkiye Sakatlar Derneği Tarsus Şubesi ve Talesemi Derneği'ne bağlı engelli üyelerce yapıldı. Ağaçlardan 2 ton meyve elde edildi. Toplanan ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırılacak.

Tarsus Engelliler Platformu Başkanı Dursun Arslan, "Platformumuza bağlı dernek ve dernek üyelerimizce bugün yenidünya hasadı gerçekleştirdik. Bizlere bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanımız Haluk Bozdoğan'a çok teşekkür ederiz. Engelsiz tarım faaliyetleri güzel bir proje" dedi.

Engelli Platformu Üyesi Şerife Türker de Başkan Bozdoğan'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Engelsiz Tarım Alanı'nda yenidünya hasadı ile başladık. Bu meyvenin yöremizde üç ismi var: muşmula, yenidünya ve Malta eriği. Çok ciddi bir C vitamini deposuna sahip. Bu bölgede bu meyve müthiş bir şekilde oluyor. Bizler burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Tarsus Belediyesi'nin 'Yerli ve Ata Tohum' projesi kapsamında ekimi bakımı ve hasadı yapılan patlıcan, domates, karpuz fasulye ve birçok ürün var. Bugün de yenidünya hasadı gerçekleştirdik. Belediye Başkanımıza bizlere verdiği fırsat için çok teşekkür ederiz."