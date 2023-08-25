Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracının fındık bahçesine devrilmesi sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.