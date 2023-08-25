Tarım aracının devrilmesi sonucu bir çocuk hayatını kaybetti
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Ordu'nun Ulubey ilçesinde meydana gelen kazada, tarım aracının fındık bahçesine devrilmesi sonucu 12 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının devrildiği kazada 1 çocuk yaşamını yitirdi.
İlçenin Durak Mahallesi'nde ???????İ.E.Ş'nin (17) kullandığı pat pat olarak tabir edilen tarım aracı, şarampole devrildi.
Yaklaşık 20 metre sürüklenen araçta 12 yaşındaki Mahsun A, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralı İ.E.Ş. ise Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Yaşam