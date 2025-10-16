Haberler

Tarihi Yeşilköy Tren Garı, restoran olarak yeniden hizmete açıldı
İstanbul'un tarihi yapılarından Yeşilköy Tren Garı, restorasyon çalışmalarının ardından Mahsun Restoran adıyla hizmet vermeye başladı.

İstanbul'un önemli tarihi yapılarından biri olan Yeşilköy Tren Garı, restorasyon çalışmalarının ardından Mahsun Restoran adıyla hizmete açıldı. 1871 yılında Sultan Abdülaziz döneminde inşa edilen ve o dönemki adıyla Ayastefanos Garı olarak bilinen yapı, uzun yıllar tren ulaşımına hizmet verdikten sonra atıl durumda kalmıştı. Yapının tarihi dokusu korunarak gerçekleştirilen yenileme sürecinde, taş duvarlar aslına uygun biçimde restore edildi. İç mekânda yapılan düzenlemelerle, bina restoran konseptine uygun hale getirildi.

MİMARI MİRAS KORUNARAK YENİDEN KULLANIMA AÇILDI

Yeni işleviyle birlikte, gar binasının bir bölümü yemek alanı, bir bölümü ise etkinlik ve davetler için kullanılacak şekilde tasarlandı. Restoranın dekorasyonunda, geçmiş dönemin mimari özelliklerini yansıtan unsurların yanı sıra modern detaylara da yer verildi. Yeşilköy Tren Garı, böylece hem mimari mirasını koruyarak hem de yeni bir kullanım amacıyla İstanbul'da yeniden faaliyete geçmiş oldu.

Haberler.com / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
