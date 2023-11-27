- Tarihi Osmanlı kasabalarında kış güzelliği yaşanıyor

Bolu'nun tarihi Mudurnu ve Göynük ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı.

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BOLU - Bolu'nun tarihi Mudurnu ve Göynük ilçelerinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu'nun Mudurnu ve Göynük ilçelerinde 2 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Tarihi ilçede evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Tarihi ilçelerde kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Kar yağmasını fırsat bilen bir çocuk ise kaydırağı ile tepelerden kayarak karın tadını doyasıya çıkardı. Karda kayarak eğlenençocuk, "İsteyenler gelebilir. Yollarda kar olmasa bile çocuklar eğleniyor" dedi.

Kar yağışının akşam saatlerine kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının bölgede eksi derecelere kadar düşeceği tahmin ediliyor.