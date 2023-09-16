Tarihi Kapalıçarşı'da çıkan yangın kontrol altına alındı

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerine gelerek bilgi aldı.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında çıkan yangın kontrol altına alındı. Kapalıçarşı'daki yangın cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı kısmında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına ihbarla birlikte çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. İstanbul Valisi Davut Gül de yangınla birlikte tarihi Kapalıçarşı'ya gelerek bilgi aldı.