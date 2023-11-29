Tarihi çınar ağacı lodos nedeniyle devrildi
Bursa'da bulunan 250 yıllık tarihi çınar ağacı, gece başlayan lodosun etkisiyle devrildi. Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kaldırılan çınar, Koza Han'da yer alıyordu.
Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (3)
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nun 8'inci padişahı 2'nci Bayezid tarafından 1491 yılında Ulu Cami'nin bulunduğu bölgede yaptırılan Koza Han'daki tarihi çınar, gece saatlerinde başlayan lodosun etkisiyle devrildi. 250 yıllık anıt çınar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 25 kişilik ekibin çalışmalarıyla kaldırıldı. (DHA)