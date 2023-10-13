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Tankerin üzerine çıkan sürücü elektrik akımına kapıldı ve yaralandı

Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda boş olan bir tankerin üzerine çıkan sürücü, elindeki demir ölçüm çubuğunun elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı ve düşerek yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.