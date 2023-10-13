Tankerin üzerine çıkan sürücü elektrik akımına kapıldı ve yaralandı
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Samsun'da bir akaryakıt istasyonunda boş olan bir tankerin üzerine çıkan sürücü, elindeki demir ölçüm çubuğunun elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı ve düşerek yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Tankerin üzerine çıkan sürücü önce elektrik akımına kapıldı sonra düşüp yaralandı
SAMSUN - Samsun'da akaryakıt tankeri üzerine çıkan sürücü elindeki demir ölçüm çubuğunun elektrik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapılıp düşerek yaralandı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kirazlık Mahallesi'nde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boş olan akaryakıt tankerinin üzerine çıkan sürücü Halil Karabaş (47), elindeki demir ölçüm çubuğunun elektik teli ile temas etmesi sonucu akıma kapıldı. Elektrik akımına kapılması sonuca tankerin üzerinden yere düşen sürücü yaralandı. Yaralı, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis olayla ilgili inceleme başlattı.