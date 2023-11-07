Talas Millet Bahçesi'nde Endemik Bitki ve Ağaç Türleriyle Hava Kalitesi Artacak

Talas Millet Bahçesi, içerisinde bulunacak endemik bitki ve ağaç türleriyle hem görsel zenginlik sunacak hem de hava kalitesinin artmasını sağlayacak. İlçenin sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra dikilecek endemik bitki ve ağaç türleriyle de karbon yutak alanı olacak Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Talas Millet Bahçesi, içerisinde bulunacak endemik bitki ve ağaç türleriyle hem görsel zenginlik sunacak hem de hava kalitesinin artmasını sağlayacak.

İlçenin sosyo-kültürel hayatına renk katmasının yanı sıra dikilecek endemik bitki ve ağaç türleriyle de karbon yutak alanı olacak Talas Millet Bahçesi'nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Hava Kalitesi Yönetimi Daire Başkanı İrde Çetintürk Gürtepe ve Erozyon Kontrolü Daire Başkanı Kenan İnce'nin yanı sıra bakanlık uzmanları, Kayseri'ye gelerek önce Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile görüştü sonra da bölgede incelemelerde bulundu.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, çok nitelikli bir yeşil alan oluşturacaklarına dikkat çekerek, "Talas'a değer katacak Talas Millet Bahçesinde çalışmalarımız sürüyor. Sosyal ve sportif donatıların yanı sıra burada farklı ve nitelikli bir yeşil alan çalışması yapacağız. Bu alana dikilecek endemik bitki ve ağaçlarla karbon yutak alanı oluşturacağız. Yani buradaki bitki örtüsü, sera gazı emisyonlarını azaltarak hava kalitesini artıracak. Bu konuda uzman Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri, belediyemizden ilgili arkadaşlarla birlikte alanda incelemeler yaptı. Talas Millet Bahçesi yeşil dokusuyla görsel zenginlik sağlarken, ilçemizin hava kalitesinin artmasına da imkan sağlayacak." dedi. - KAYSERİ