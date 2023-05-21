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Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılıyor

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı açılıyor

Yaşam Haberleri

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 21 Mayıs Pazar günü açılıyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak.

Talas Belediyesi'nin Maharetli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ile birlikte hayata geçirdiği 'Maharetli Eller Kadın Üretici Pazarı' 21 Mayıs Pazar günü meraklılarını ağırlamaya hazırlanıyor.

İlçenin tarihi güzelliklerini barından Harman Mahallesi Meydanına her ayın 1. ve 3. pazar günü kurulan pazarda birbirinden kıymetli el emeği ürünler alıcılarını bekliyor. El işi tekstil ürünlerinden ahşap ürünlerine kadar pek çok el emeği ürünü vatandaşlarla buluşturacak pazarda, ayrıca ev yemeklerinden, süs eşyalarına kadar birçok ürün satışa sunulacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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