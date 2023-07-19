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Talas Belediyesi'nden Konteyner Yıkama ve Parfümleme Uygulaması

Yaşam Haberleri

Talas Belediyesi'nin pandemi dönemi ile birlikte hizmete sunduğu ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan konteyner yıkama ve parfümleme uygulaması aralıksız olarak devam ediyor. Talas genelinde yürütülen uygulama ile özelikle yaz mevsiminde oluşabilecek kötü kokuların ve sinek oluşumunun önüne geçilmiş oluyor. Kapalı sisteme sahip konteyner yıkama aracı sayesinde çöp konteynerlerinin hijyeni sağlanırken 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama ile de çöp konteynerlerinden yayılan kötü kokular ortadan kaldırılıyor.

Talas Belediyesi'nin pandemi dönemi ile birlikte hizmete sunduğu ve Kayseri'de ilk olma özelliği taşıyan konteyner yıkama ve parfümleme uygulaması aralıksız olarak devam ediyor.

Talas genelinde yürütülen uygulama ile özelikle yaz mevsiminde oluşabilecek kötü kokuların ve sinek oluşumunun önüne geçilmiş oluyor.

Kapalı sisteme sahip konteyner yıkama aracı sayesinde çöp konteynerlerinin hijyeni sağlanırken 22 ayrı yağ esterinden elde edilen parfümün kullanıldığı uygulama ile de çöp konteynerlerinden yayılan kötü kokular ortadan kaldırılıyor. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Talas Belediyesi Kayseri Talas Yaşam Haberler

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