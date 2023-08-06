Talas Belediyesi Gezici Kütüphane Okuma Şenliği Devam Ediyor

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik uyguladığı Gezici Kütüphane Okuma Şenliği devam ediyor. Toplam 22 kırsal mahalle gezilecek olan etkinlikte çocuklar hem öğrenip hem eğleniyor. Programda kitap okuma, sokak oyunları, müzikli drama yarışmaları gibi pek çok aktivite yer alıyor. Şenlik 7 Eylül'de sona erecek.

Talas Belediyesi'nin kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yönelik uygulamaya geçirdiği 'Gezici Kütüphane Okuma Şenliği' devam ediyor.

4 Temmuz'da başlayan uygulama çerçevesinde toplam 22 kırsal mahalle gezilecek. Şu ana kadar toplam 10 kırsal mahallede yaşayan çocukların hem öğrenip hem eğlendiği etkinlik büyük ilgi görüyor. Çocukların yanı sıra büyüklerin de yakından takip ettikleri programda kitap okumanın yanı sıra geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine kadar pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor. Gezici Kütüphane Okuma Şenliği 7 Eylül'de Akçakaya Mahallesinde son bulacak.

Düzenlenen etkinlik için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın'a teşekkür eden veliler, "Yaz dönemi çocuklarımız için çok güzel bir etkinlik oldu. Hem öğreniyorlar hem de eğleniyorlar. Biz de onları ilgiyle takip ediyoruz. Başkanımızı ve ekip çalışanlarına teşekkür ediyoruz" dedi. - KAYSERİ