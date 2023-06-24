Taksim'de sıcak havadan bunalan turistler çareyi cadde ve sokaklarda şemsiye ile gezmekte buldu. Esnaf ise sıcak havanın işlerine olumlu etki yaptığını söyledi.

Taksim'de sıcaktan bunalan turistler şemsiye ile gezdi

İSTANBUL - Taksim'de sıcak havadan bunalan turistler çareyi cadde ve sokaklarda şemsiye ile gezmekte buldu. Esnaf olan Adem Çiğdem " Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğu için işlerimiz güzel gidiyor" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından mega kentte hava sıcaklığı 30 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi'nde hissedilen sıcaklığın yüksek olması zor anlar yaşattı. Kimisi şemsiye ile gezerken kimisi de gölgede serinlemeyi tercih etti. Taksimde gezen Murat Galip "Gerçekten bunaldık. Havalar çok sıcak. Böyle caddelerin üzerinde soğutma sistemi gayret rahat uygulanabilir" ifadelerini kullandı.

Taksimde esnaf olan Adem Çiğdem " Sıcak hava daha güzel. Sıcak hava olduğu için işlerimiz güzel gidiyor" dedi.